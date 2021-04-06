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На блокпосту в Луганской области умер полицейский

Вторник, 6 апреля 2021, 14:04
На блокпосту в Луганской области умер полицейский

На блокпосту в Луганской области во вторник, 6 апреля погиб инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области Денис Миронов.

Источник: Сообщение Киевской области в Facebook

Дословно: "34-летний инспектор батальона особого назначения" Миротворец "ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич погиб 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области".

Поліцейські Київщини висловлюють співчуття рідним та близьким померлого Миронова Дениса Юрійовича 34-річний інспектор...

Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 6 квітня 2021 р.

Детали: По данным источников "Украинской правды" в МВД полицейский умер в результате сердечного приступа.

Украинская правда

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Темы: ЛуганскполицияООС
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