На блокпосту в Луганской области умер полицейский
Вторник, 6 апреля 2021, 14:04
На блокпосту в Луганской области во вторник, 6 апреля погиб инспектор батальона особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области Денис Миронов.
Источник: Сообщение Киевской области в Facebook
Дословно: "34-летний инспектор батальона особого назначения" Миротворец "ГУНП в Киевской области Миронов Денис Юрьевич погиб 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области".
Поліцейські Київщини висловлюють співчуття рідним та близьким померлого Миронова Дениса Юрійовича 34-річний інспектор...Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 6 квітня 2021 р.
Детали: По данным источников "Украинской правды" в МВД полицейский умер в результате сердечного приступа.
Украинская правда