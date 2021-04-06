Венедиктова будет лично контролировать расследование покушений на Стерненко
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что уголовные дела по расследованию посягательств на активиста Сергея Стерненко будут находиться на ее личном контроле, и будет сделано все, чтобы привлечь к ответственности лиц, покушавшихся на Стерненко.
Источник: Венедиктова в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Венедиктовой: " Для меня кейс по Стерненко очень важный, потому что траектория движения этого уголовного производства двусторонняя – сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позднее получил приговор суда, но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко?
Отмалчиваться я не позволю. Сейчас на моем личном контроле будет производство по расследованию посягательств на Стерненко. Мы посмотрим, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов преследования, покушений на Стерненко".
Детали: По словам Венедиктовой, три уголовных дела по покушениям на Стерненка, объединены в одно и переданы для расследования в СБУ. Она добавила, что ей докладывают по этому делу "раз в три дня".
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Предыстория:
- 23 февраля одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчукак 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Соглачно приговору, Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- Стерненко считает политическими свои дела и отрицает все 4 инкриминируемых ему преступления: похищение человека, беспорядки и избиение полицейского, крышевание наркотиков, гибель Ивана Кузнецова, напавшего на него 24 мая 2018 года.