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Подозрений Медведчуку нет, следствие собирает материалы

Вторник, 6 апреля 2021, 14:43

Подозрений в отношении народного депутата Виктора Медведчука пока нет, но уголовные производства будут доведены до логического завершения, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… Свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались".

Детали: Генпрокурор подчеркнула, что следствие активно работает в различных направлениях. В частности, "по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля, по уклонению от уплаты налогов", по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма.

"Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения", – сказала Венедиктова. 

Справка: Виктор Медведчук – пророссийский политик, кум президента России Владимира Путина, депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа". 

Темы: МедведчукОфис генпрокурораВенедиктова


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