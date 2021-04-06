Подозрений Медведчуку нет, следствие собирает материалы
Подозрений в отношении народного депутата Виктора Медведчука пока нет, но уголовные производства будут доведены до логического завершения, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… Свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались".
Детали: Генпрокурор подчеркнула, что следствие активно работает в различных направлениях. В частности, "по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля, по уклонению от уплаты налогов", по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении за содействие в оккупации Крыма.
"Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения", – сказала Венедиктова.
Справка: Виктор Медведчук – пророссийский политик, кум президента России Владимира Путина, депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа".
Предыстория:
- 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака и телеканалов с орбиты Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием стали схемы с поставками угля с оккупированных территорий как финансирование терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма. СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Путина летал в Россию.
- 9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.
- СБУ проводила обыски в офисах и у членов движения "Украинский выбор – право народа" 25 марта и 30 марта. Троим соратникам Медведчука сообщили о подозрении в госизмене за участие в проведении незаконного "референдума" в Крыму, который способствовал его оккупации в 2014 году.