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Расследование относительно закупки вакцины продолжается – Венедиктова

Вторник, 6 апреля 2021, 14:50
Расследование относительно закупки вакцины продолжается – Венедиктова
Фото УП

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что расследование возможных нарушений при закупке вакцины продолжается, но служащие Минздрава сейчас не имеют процессуального статуса в этом деле.

Источник: Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Относительно вакцинации и в целом деятельности по закупке медицинских препаратов, в частности этой категории (вакцины от COVID-19 – ред.), есть несколько уголовных производств в различных органах досудебного расследования".

Детали: Она подчеркнула, что дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины расследует НАБУ, но разглашать, далеко ли продвинулось следствие и действительно ли подтвердился фактаж, пока не могут.

При этом Венедиктова отметила, что правоохранители в полной мере осознают свою ответственность в расследовании подобных дел.

По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.

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Темы: Венедиктовавакцинациякоронавирус
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