Расследование относительно закупки вакцины продолжается – Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что расследование возможных нарушений при закупке вакцины продолжается, но служащие Минздрава сейчас не имеют процессуального статуса в этом деле.
Источник: Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Относительно вакцинации и в целом деятельности по закупке медицинских препаратов, в частности этой категории (вакцины от COVID-19 – ред.), есть несколько уголовных производств в различных органах досудебного расследования".
Детали: Она подчеркнула, что дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины расследует НАБУ, но разглашать, далеко ли продвинулось следствие и действительно ли подтвердился фактаж, пока не могут.
При этом Венедиктова отметила, что правоохранители в полной мере осознают свою ответственность в расследовании подобных дел.
По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.
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Предыстория:
- 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о закупке вакцин против коронавируса.
- 16 февраля Степанов заявил, что подозрения относительно махинаций с закупками вакцин против COVID-19 беспочвенны, а расследование назвал элементом войны против него.