Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К Навальному в колонию приехала врач, ее задержали

Вторник, 6 апреля 2021, 15:23
К Навальному в колонию приехала врач, ее задержали
Фото Русской службы Би-би-си

В России около колонии №2 в Покрове задержали врача Анастасию Васильеву, которая приехала к осужденному оппозиционеру Алексею Навальному.

Источник: Русская служба Би-би-си

Детали: Во вторник Васильева прибыла к колонии и попыталась подать на имя и.о. начальника колонии заявление с требованием допустить ее к Навальному.

 

Заявление у нее не приняли, попросив отправить его по почте, после чего к колонии приехали автозаки.

Васильева возглавляет "Альянс врачей". В этом году в России его признали организацией, исполняющей функции иностранного агента.

Также задержали бывшую главу штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову, ведущего "Навальный Live" Дмитрия Низовцева и журналиста Си-эн-эн.

Издание отмечает, что задерживают тех, у кого нет пресс-карты.

Что было раньше: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, объявил голодовку. Позже он также сообщил о сильном кашле, температуре, болях в спине и онемении ног.

Предыстория: 

  • 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучно".
  • 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля его перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

Темы: НавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Навальный
Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: