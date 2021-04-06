К Навальному в колонию приехала врач, ее задержали
В России около колонии №2 в Покрове задержали врача Анастасию Васильеву, которая приехала к осужденному оппозиционеру Алексею Навальному.
Источник: Русская служба Би-би-си
Детали: Во вторник Васильева прибыла к колонии и попыталась подать на имя и.о. начальника колонии заявление с требованием допустить ее к Навальному.
Заявление у нее не приняли, попросив отправить его по почте, после чего к колонии приехали автозаки.
Васильева возглавляет "Альянс врачей". В этом году в России его признали организацией, исполняющей функции иностранного агента.
Также задержали бывшую главу штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову, ведущего "Навальный Live" Дмитрия Низовцева и журналиста Си-эн-эн.
Издание отмечает, что задерживают тех, у кого нет пресс-карты.
Что было раньше: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, объявил голодовку. Позже он также сообщил о сильном кашле, температуре, болях в спине и онемении ног.
Предыстория:
- 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучно".
- 3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля его перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.