К Навальному в колонию приехала врач, ее задержали

В России около колонии №2 в Покрове задержали врача Анастасию Васильеву, которая приехала к осужденному оппозиционеру Алексею Навальному.

Источник: Русская служба Би-би-си

Детали: Во вторник Васильева прибыла к колонии и попыталась подать на имя и.о. начальника колонии заявление с требованием допустить ее к Навальному.

Заявление у нее не приняли, попросив отправить его по почте, после чего к колонии приехали автозаки.

Васильева возглавляет "Альянс врачей". В этом году в России его признали организацией, исполняющей функции иностранного агента.

Также задержали бывшую главу штаба Навального в Кемерово Ксению Пахомову, ведущего "Навальный Live" Дмитрия Низовцева и журналиста Си-эн-эн.



Издание отмечает, что задерживают тех, у кого нет пресс-карты.

Что было раньше: Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, объявил голодовку. Позже он также сообщил о сильном кашле, температуре, болях в спине и онемении ног.

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