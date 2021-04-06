СНБО готовит решение о ключевых шагах на пути Украины в НАТО - вице-премьер

Решение Совета национальной безопасности и обороны о ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО готовится в настоящее время.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-конференции во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мероприятий, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления наших внутренней работы в этом направлении".

Детали: По словам Стефанишиной, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.

"Ведь речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.