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СНБО готовит решение о ключевых шагах на пути Украины в НАТО - вице-премьер

Вторник, 6 апреля 2021, 15:33

Решение Совета национальной безопасности и обороны о ключевых мероприятиях на пути интеграции Украины в НАТО готовится в настоящее время.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на онлайн-конференции во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мероприятий, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления наших внутренней работы в этом направлении".

Детали: По словам Стефанишиной, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.

"Ведь речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО", - указала Стефанишина.

Темы: СНБОНАТО


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