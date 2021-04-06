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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за снега

Вторник, 6 апреля 2021, 15:43

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега в западных, северных и большинстве центральных областей.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Синоптики прогнозируют 6 апреля в западных, а 7 апреля и в северных и большинстве центральных областей, в том числе и в Киевской области мокрый снег.

Непогода повлечет кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, 7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве во вторник также будет облачно, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем -2-4°.

Небольшой мокрый снег в столице ожидается и ночью 8 апреля, днем - небольшой дождь, облачно с прояснениями.

 
 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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