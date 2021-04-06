Жена Семенченко попросила у Зеленского помощи

Жена Семена Семенченко, арестованного по делу частной военной компании, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить мужу юриста с Офиса президента.

Источник: обращение опубликовано на странице Семенченко в Facebook

Прямая речь: "Семен Семенченко - это человек, который отдал независимости Украины все, рискуя своей жизнью, а иногда жизнью своей семьи и своих детей...

Завтра 7 апреля в 11:00 апелляционный суд решит, является ли Семен Семенченко опасным для Украины человеком, который пока ищут доказательства его вины, должен быть за решеткой.

Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам. Поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который присутствовал бы завтра 7 апреля на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости".

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