Жена Семенченко попросила у Зеленского помощи
Жена Семена Семенченко, арестованного по делу частной военной компании, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить мужу юриста с Офиса президента.
Источник: обращение опубликовано на странице Семенченко в Facebook
Прямая речь: "Семен Семенченко - это человек, который отдал независимости Украины все, рискуя своей жизнью, а иногда жизнью своей семьи и своих детей...
Завтра 7 апреля в 11:00 апелляционный суд решит, является ли Семен Семенченко опасным для Украины человеком, который пока ищут доказательства его вины, должен быть за решеткой.
Я не верю судьям, не верю прокурорам, СБУ, адвокатам, но я верю вам. Поэтому прошу предоставить юриста от Офиса президента, который присутствовал бы завтра 7 апреля на апелляционном заседании и был бы гарантом справедливости".
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Предыстория:
- В деле о незаконном создании частной военной компанией 26 марта суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога.
- 27 марта Семенченко госпитализировали из-за ухудшения самочувствия и к нему не пускали защитников.
- 3 апреля Семенченко перевели из больницы в СИЗО СБУ.