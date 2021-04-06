Ивано-Франковская область может с "красной" стать "оранжевой"
Ивано-Франковская область может в ближайшее время ослабить карантин, перейдя из красной в оранжевую зону эпидемической опасности.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под руководством президента Владимира Зеленского, пресс-служба президента
Детали: Премьер-министр отметил, что темпы прироста количества больных замедлились. В частности, выравнивается ситуация в Ивано-Франковской области – сейчас из больниц выписывается больше людей, чем попадает.
Прямая речь Шмыгаля: "Это означает, что при сохранении такой динамики в ближайшее время область может попасть в оранжевую зону".
Больше деталей: Министр здравоохранения Максим Степанов утром 6 апреля говорил, что Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области, которые первыми стали "красными", в ближайшие дни могут выйти из "красной зоны", так как прирост больных у них снизился.
Он добавил, что в Ивано-Франковской области заполненность коек с кислородом по состоянию на 1 марта составляла 82,5%, а сейчас – порядка 37%.
За сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10 240 человек, госпитализировали 2 545 больных, выписали из больниц 1 149 человек.
По данным СНБО, в Ивано-Франковской области за минувшие сутки зарегистрировали 85 новых случаев и 15 летальных, в Закарпатской – 389 новых и 15 летальных, в Черновицкой – 361 новый и 12 летальных случаев.
Предыстория:
- Во вторник, 9 марта Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.
- В ноябре 2020 года Марцинкив сначала противился карантина выходного дня, но потом все-таки ввел его.
- В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.
- С 22 февраля Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вводила на территории региона карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.
- 2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных коронавирусом, пациенты лежат в коридорах.
- 5 апреля городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вместе с горожанами протестовал против карантинных ограничений "красной" зоны.