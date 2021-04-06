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Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия

Вторник, 6 апреля 2021, 15:53
Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который пожаловался, что не видит попыток Франции и Германии "привести Украину в чувство" в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отвечая на слова Лаврова, Кулеба заявил в своем Twitter, что международные партнеры Украины видят, кого на самом деле надо приводить в чувство.

"Последняя неделя показал: все партнеры Украина прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают", - написал Кулеба.

По словам главы МИД, международные партнеры, наоборот, отмечают положительно взвешенность Украины, поэтому "попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась".

Лавров пожаловался, что, "к сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" на уровне лидеров, или представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных попыток со стороны наших французских и немецких коллег, чтобы привести в чувство украинскую сторону".

Как сообщалось, представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве с требованием объяснить наращивание военного присутствия возле границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ и заверил его в поддержке. 

Темы: ГерманияФранцияКулеба ДмитрийМИДРосcия
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