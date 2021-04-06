Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия

Вторник, 6 апреля 2021, 15:53

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который пожаловался, что не видит попыток Франции и Германии "привести Украину в чувство" в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отвечая на слова Лаврова, Кулеба заявил в своем Twitter, что международные партнеры Украины видят, кого на самом деле надо приводить в чувство.

"Последняя неделя показал: все партнеры Украина прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают", - написал Кулеба.

По словам главы МИД, международные партнеры, наоборот, отмечают положительно взвешенность Украины, поэтому "попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась".

Лавров пожаловался, что, "к сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" на уровне лидеров, или представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных попыток со стороны наших французских и немецких коллег, чтобы привести в чувство украинскую сторону".

Как сообщалось, представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон обратился к Москве с требованием объяснить наращивание военного присутствия возле границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ и заверил его в поддержке. 

Темы: ГерманияФранцияКулеба ДмитрийМИДРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донетчине 6 апреля погибли еще двое украинских воинов

В Кремле говорят, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Детективы НАБУ задержали брата главы ОАСК Вовка - СМИ

Эскалация: Украина требует экстренной встречи в ТКГ с Россией

Все новости...
Германия
Германия: преемник Меркель призвал к жесткому локдауну
Немецкий врач на Майорке за 80 евро выдавал отрицательные тесты на COVID
Глава Минздрава Германии хочет больше послаблений для вакцинированных
Последние новости
16:44
инфографика9 из 10 польских владельцев бизнеса не урезали зарплаты украинцам, несмотря на пандемию – исследование
16:27
фотоИз Украины в Россию продавали комплектующие к военной технике – СБУ
16:21
МВФ улучшил прогноз для мировой экономики и для Украины
16:20
Венедиктова об утечке информации по делу Приватбанка: Мы с Сытником понимаем, кто и почему это сделал
16:09
На Донетчине 6 апреля погибли еще двое украинских воинов
15:53
Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия
15:51
Вводить накопительную пенсионную систему начнут в этом году - Шмыгаль
15:50
Ивано-Франковская область может с "красной" стать "оранжевой"
15:47
Жена Семенченко попросила у Зеленского помощи
15:43
фото, видеоВ Украине объявили штормовое предупреждение из-за снега
Все новости...