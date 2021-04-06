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Из Украины в Россию продавали комплектующие к военной технике – СБУ

Вторник, 6 апреля 2021, 16:27
Из Украины в Россию продавали комплектующие к военной технике – СБУ
СЬУ

Контрразведчики СБУ заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения - товары попадали в страну-агрессора под видом гражданских.

Источник: СБУ

Детали: По данным контрразведчиков, руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и русские, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

Дословно: "Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась к предприятиям военно-промышленного комплекса Российской Федерации".

Украинская правда
Темы: СБУХарьковская областьРосcия
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