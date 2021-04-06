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Полиция прошлась рейдами по поездах и вокзалах: искали нарушителей карантина

Вторник, 6 апреля 2021, 16:43
Полиция прошлась рейдами по поездах и вокзалах: искали нарушителей карантина

На вокзалах и на борту поездов полиция и работники Укрзализныци провели специальные рейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами карантинных требований.

Источник: сообщение Укрзализныци

Дословно: "Во время рейдов было проинспектировано поезда №142 Бахмут-Львов, Интерсити+ №724 Киев-Харьков, а также экспресс №831 Борисполь-Киев.

Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, которой отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были одеты неправильно".

Детали: В Укрзализныця заявили, что усилят контроль за соблюдением масочного режима, как и информирования пассажиров об опасности Covid-19 на табло и экранах вокзалов, аудио уведомлениями и в вагонах.

Практику проверочных рейдов планируют продолжить.

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Предыстория:

  • С 5 апреля в Киеве ввели усиленный карантин.
  • За сутки 5 апреля в столице зарегистрировали 1432 новых случая коронавируса, 39 больных умерли.

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Темы: полициякарантин
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