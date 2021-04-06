Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными выборы в округе, где победил Вирастюк

Ивано-Франковский областной совет обратился к руководству государства и Центральной избирательной комиссии с требованием признать недействительными выборы на 87 округе, где победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Источник: сообщение на сайте облсовета

Дословно: "Признать выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87, проведены 28 марта 2021, недействительными и объявить повторные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 87".

Детали: Депутаты просят отреагировать на нарушения президента Владимира Зеленского, председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя СБУ Ивана Баканова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, и.о. директора ГБР Алексея Сухачова и Центральную избирательную комиссию.

Содержание обращения заключается в том, что во время проведения и установления результатов выборов в округе были зафиксированы нарушения.

Именно поэтому облсовет призывает руководство государства "выполнить должным образом конституционные обязанности и собственные обещания, обеспечив верховенство права, соблюдение прав и свобод избирателей".

Кроме того, депутаты требуют объективного расследования фактов нарушения во время избирательного процесса и дать надлежащую правовую оценку действиям спецподразделения СБУ, который располагался в помещении ОИК.

Среди требований облсовета также расследования фактов незаконного проникновения в помещение ОИК и привлечения к ответственности лиц, похитивших избирательную документацию.

акож депутаты просят проверить на наличие признаков уголовного преступления в действиях нардепов, которые находились в помещении ОИК.

Решение об обращении поддержали 55 избранников.

Что предшествовало: Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидает решения судов по делам.

Предыстория: