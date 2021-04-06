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Назвали имя военного, которого в понедельник убил вражеский снайпер

Вторник, 6 апреля 2021, 17:21

В результате обстрела позиций украинских защитников 5 апреля от снайперского огня вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области погиб военный из Черкасской области Владислав Мороз.

Источник: первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко в Facebook

Прямая речь Сущенко: "На фронте погиб еще один наш земляк, военный с Монастирищины (Черкасская область, село Халаидово) Владислав Мороз.

Влад выполнял выполнения боевую задачу, служил по контракту.

5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников от снайперского огня погиб от пулевого ранения вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области".

На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав...

Опубліковано Романом Сущенком Вівторок, 6 квітня 2021 р.

Предыстория:

  • Вследствие вражеского обстрела возле Авдеевки 5 апреля погиб украинский военнослужащий.
  • Также вследствие вражеского огня у Золотого-4 военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаЧеркасская область


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