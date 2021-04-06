Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Назвали имя военного, которого в понедельник убил вражеский снайпер

Вторник, 6 апреля 2021, 17:21
Назвали имя военного, которого в понедельник убил вражеский снайпер

В результате обстрела позиций украинских защитников 5 апреля от снайперского огня вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области погиб военный из Черкасской области Владислав Мороз.

Источник: первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко в Facebook

Прямая речь Сущенко: "На фронте погиб еще один наш земляк, военный с Монастирищины (Черкасская область, село Халаидово) Владислав Мороз.

Влад выполнял выполнения боевую задачу, служил по контракту.

5 апреля в результате обстрела позиций украинских защитников от снайперского огня погиб от пулевого ранения вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области".

На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав...

Опубліковано Романом Сущенком Вівторок, 6 квітня 2021 р.

Предыстория:

  • Вследствие вражеского обстрела возле Авдеевки 5 апреля погиб украинский военнослужащий.
  • Также вследствие вражеского огня у Золотого-4 военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСвойнаЧеркасская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: