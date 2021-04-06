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Пандемия COVID: через 2 дня Харьковщина может быть объявлена "красной" зоной

Вторник, 6 апреля 2021, 17:31
Пандемия COVID: через 2 дня Харьковщина может быть объявлена красной зоной

Харьковская область приблизилась к критериям "красной" зоны.

Источник: заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк на брифинге во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня - первый день, когда мы фактически оказались по трем показателям, которые являются критичными, в "красной" зоне. Если еще два дня пройдет (и показатели не улучшатся) и будет "красная" зона".

Детали: По словам Черняка, на сегодняшний день в области к "красной" зоне отнесены 7 объединенных территориальных общин.

Также чиновник сообщил, что в Харьковском областном госпитале ветеранов, который 5 апреля начал принимать больных с CОVID-19, уже заполнено 105 коек из выделенных под эти цели 120.

Он добавил, что задействованы почти все концентраторы, поскольку пациенты поступают в достаточно тяжелом состоянии и им нужна кислородная поддержка.

Напомним: За сутки 5 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 430 больных, выздоровели 10240 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов 6 апреля заявил, что недельная динамика эпидемии COVID-19 в Украине ухудшилась: количество новых и летальных исходов возрастает, заполненность коек с кислородом составляет около 58%, а больше 67 тысяч таких мест для людей с коронавирусом Украина не может обеспечить.

В конце марта врачи отмечали, что на Харьковщине вырос уровень заболеваемости СОVID-19 среди детей, а течение болезни стало более тяжелым: за три дня умерло двое детей.

Темы: Харьковская областькарантинкоронавирус
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