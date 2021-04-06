Чаус до похищения хотел вернуться в Украину – СМИ

Скандальный украинский судья Николай Чаус, который сбежал в Молдаву и которого на днях похитили, якобы намеревался вернуться в Украину, о чем он сообщал суд.

Источник: документ, подписанный Чаусом, в распоряжении hromadske

Дословно: "Несмотря на все манипуляции, при наличии в Украине порядочного и квалифицированного адвоката, который будет защищать мои интересы, я готов добровольно, в короткие сроки вернуться в Киев и опровергнуть все сфальсифицированы НАБУ доказательства по моему уголовному производству".

Детали: Речь идет о письме в Днепровский суд Киева, где Чаус раньше работал. Туда он якобы направил соответствующий документ. Последний журналистам передала жена беглеца Светлана Чаус.

Письмо подписано бывшим судьей.

По словам его жены, желание вернуться в Украину было несмотря на "все угрозы и издевательства со стороны Сергея Лысенко". На hromadske отмечают, что речь идет о бывшем работника прокуратуры. Сейчас тот работает адвокатом в столице. Лысенко подтвердил журналистам, что был в Молдове в январе этого года. Цель визита была обсуждение вопроса о повторном заявление о политическом убежище для Чауса. Однако он отрицал какое-либо давление на экс-судью.

Светлана Чаус считает причиной похищения человека именно его желание вернуться домой.

"Весь этот период – четыре года и шесть месяцев – я был фактически лишен возможности представлять свои права в Украине, а если и появлялись специалисты, которые называли себя" адвокатами ", то никаких фактических действий по защите моих интересов в уголовном производстве не осуществлялось открыто игнорировалась моя позиция ", – написал в письме скандальный судья.

Он также обращался к бывшим коллегам с просьбой предоставить ему правовую помощь. Мотивировал это Чаус тем, что ему больше не к кому обратиться.

Председатель Днепровского суда Киева Оксана Бирса подтвердила журналистам, что на почту действительную поступало обращение бывшего судьи.

"Нам с неизвестной электронной почты поступило сообщение от имени Николая Алексеевича, которое никоим образом не было удостоверено. Это лицо сообщало: "Обращаюсь к коллективу, я намерен возвращаться в Украину". Но сегодня Николай Алексеевич уволен из штата суда, поэтому мы лишены возможности помочь или что-то совершать ", – прокомментировала Бирса.

Что предшествовало: Объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве судью Николая Чауcа, который в 2016 году сбежал из Украины в Молдову, похитили.

Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

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