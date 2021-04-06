Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Литвы спрогнозировал, когда Украина может получить членство в ЕС

Вторник, 6 апреля 2021, 18:24

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина имеет шансы получить членство в ЕС не ранее, чем через 10 лет, но и скорее, чем через 30 лет.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

На вопрос о том, может ли Украина стать членом ЕС до того, как интервьюер выйдет на пенсию, президент ответил "Конечно!", сначала предположив, что это будет примерно через 30 лет.

После уточнения, что речь идет о перспективе 18 лет, Гитанас Науседа ответил: "Думаю, что в такой период это вполне реально сделать".

В то же время, по его мнению, стать членом ЕС до его собственного выхода на пенсию - через 9 лет - Украина не успевает.

Он также подтвердил, что считает важными для сближения Украины с ЕС 2025, 2027 и 2028 годы - когда в Совете ЕС будут председательствовать дружественные к Украине Польша, Литва и Латвия.

"Когда мы получим рычаги председательства в ЕС, это может очень помочь. Мы - постсоветские страны - хорошо понимаем друг друга, и мы используем все инструменты, которые будет давать наше будущее председательство в ЕС, чтобы помочь украинским друзьям достичь стратегической цели членства", - отметил Гитанас Науседа.

Он не дал прямого ответа на вопрос, возможно ли, что Украина в год литовского председательства получит перспективу членства, но подчеркнул, что это могло бы быть очень важным шагом.

"Получение перспективы - это порой даже важнее, чем окончательное достижение цели. Потому что чем четче перспектива - тем выше мотивация ... И именно поэтому мы говорим: важным является предоставление Украине перспективы членства и очень четкого графика сближения с ЕС. И это - задача также для самого ЕС. Не только у Украины есть "домашнее задание".

ЕС также должен быть очень твердым и должен отправлять своим ассоциированным партнерам - не только Украине, а так же Молдове и Грузии, то есть Сакартвело - очень четкие сигналы, чтобы мотивировать их двигаться вперед", - отметил Гитанас Науседа.

Он добавил, что движение Украины в ЕС вероятно будет более длительным, чем Литвы - 14 лет - из-за того, что не все общественные группы одинаково консолидированы вокруг идеи евроинтеграции, но если последовательно двигаться к этой цели - она ​​достижима.

"Нужно воплощать реформы. Вы уже сделали немало - в реформировании банковского сектора, по земельной реформе. Мы все это приветствуем, но сейчас я говорю: пожалуйста, не замедляйтесь. Потому что замедление будет означать, что ваша стратегическая цель снова отложена", - подчеркнул он.

Полную версию интервью читайте здесь: О "Вечернем квартале", членстве Украины в ЕС и Путине-убийце: интервью президента Литвы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛитваУкраинаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Литва
Зеленский подтвердил, что приедет на саммит НАТО в Вильнюсе
Экс-президент Литвы: Начать процесс вступления Украины в НАТО надо сейчас, не дожидаясь завершения войны
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: