Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживает Россия

Россия незаконно преследует 133 украинцев, в частности 114 наших граждан пребывают в заключении и находятся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Источник: омбудсман Людмила Денисова во время презентации доклада о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 лиц – заключенные, 97 из которых находятся в РФ и 17 – в Автономной Республике Крым".

Детали: По ее словам, среди основных нарушений процессуальных прав наших граждан является содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО. Там они находятся в "нечеловеческих условиях, без медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса".

Денисова также заявила, что на временно оккупированных территории Донецкой и Луганской боевики Кремля удерживают 280 украинцев, в частности, 44 – военнослужащих.

Также 450 осужденных ожидают перевода с ОРДЛО. По поводу этого вопроса украинская сторона ведет переговоры с так называемыми "уполномоченными" Донецкой и Луганской областей.

Напомним: