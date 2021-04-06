Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживает Россия

Вторник, 6 апреля 2021, 18:32

Россия незаконно преследует 133 украинцев, в частности 114 наших граждан пребывают в заключении и находятся на территории РФ и в оккупированном Крыму.

Источник: омбудсман Людмила Денисова во время презентации доклада о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских гражданина по политическим мотивам. Из них 114 лиц – заключенные, 97 из которых находятся в РФ и 17 – в Автономной Республике Крым".

Детали: По ее словам, среди основных нарушений процессуальных прав наших граждан является содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО. Там они находятся в "нечеловеческих условиях, без медицинской помощи, без средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса".

Денисова также заявила, что на временно оккупированных территории Донецкой и Луганской боевики Кремля удерживают 280 украинцев, в частности, 44 – военнослужащих.

Также 450 осужденных ожидают перевода с ОРДЛО. По поводу этого вопроса украинская сторона ведет переговоры с так называемыми "уполномоченными" Донецкой и Луганской областей.

Напомним:

  • Россияне грубо нарушают права украинских политзаключенных, фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Так, им тказали в возможности давать показания на родном крымскотатарском языке с помощью переводчика, из-за чего их отстранили от участия в процессе и удалили из зала суда.

Темы: политзаключенныеРосcияКрым


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

На Донетчине 6 апреля погибли еще двое украинских воинов

Кулеба объяснил Лаврову, кого могут привести в чувство Франция и Германия

В Кремле говорят, что вступление Украины в НАТО "усугубит ситуацию" на Донбассе

Антикорупционщики объяснили, на чем разоблачили брата Вовка

Зеленский: НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Все новости...
политзаключенные
По делу политзаключенного крымский "суд" признал незаконным сокрытие данных от адвоката
В российском суде крымским татарам запретили говорить на родном языке - протест омбудсмена
Власти Беларуси прицельно преследуют женские организации – Amnesty International
Последние новости
19:11
Присвоили земли на 80 млн: СБУ разоблачила схему агрохолдинга
18:52
Зеленский попросил Трюдо помочь Украине получить ПДЧ в НАТО
18:45
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
18:37
Вовк говорит, что привык к давлению НАБУ, а его брата использует "позорный коррупционер"
18:32
Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживает Россия
18:24
Президент Литвы спрогнозировал, когда Украина может получить членство в ЕС
18:15
Вероятный сговор на рынке сахара: "Астарта" прокомментировала расследование АМКУ
18:01
Чаус до похищения хотел вернуться в Украину – СМИ
17:54
Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск
17:49
Новий рейтинг Forbes: лідирує Безос, найбагатший серед українців – Ахметов
Все новости...