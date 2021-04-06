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Президент Литвы рассказал, как готовил свою речь в Раде на украинском

Вторник, 6 апреля 2021, 20:00

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что подготовка его речи на украинском языке в ​​Верховной Раде во время визита в Киев оказалась непростой задачей, но он рад, что смог это сделать.

Об этом Гитанас Науседа сказал в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Сначала, когда я это планировал, то думал, что это будет несложно - произнести речь на украинском. И только потом я понял, что это работа непростая", - рассказал он.

Президент отметил, что хотел таким жестом выразить симпатию к Украине.

"Я действительно хотел выразить свои чувства, выразить свою симпатию. И я был уверен, что смогу это сделать, если буду говорить именно на украинском. Итак, я это сделал, и счастлив от этого. И я надеюсь, люди поняли, что именно я хотел сказать", - рассказал Гитанас Науседа.

Он добавил, что понимает украинский примерно на 30-40%, и иногда из любопытства смотрит "Вечерний квартал".

Президент не совсем справился с "тестовым" переводом фразы "Украина и Литва - навеки вместе", но во время интервью по собственной инициативе сказал на украинском "Крым - это Украина", отвечая на вопрос об оккупированом полуострове.

Полную версию интервью читайте здесь: О "Вечернем квартале", членстве Украины в ЕС и Путине-убийце: интервью президента Литвы.

Также доступна к просмотру полная видеоверсия интервью (по-английски).

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Темы: Литва
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