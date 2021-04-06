Венгрия ослабляет локдаун после вакцинации четверти населения

В Венгрии снова откроются магазины и возобновит работу сфера обслуживания после того, как в стране от коронавируса вакцинировали четверть населения.

Такое объявление во вторник сделал премьер-министр Виктор Орбан на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что Венгрия достигла важной вехи, вакцинировав 2,5 млн граждан, что позволит ослабить жесткие ковидные ограничения.

"Мы уже год живем в условиях, напоминающих военное время, с ограничениями, комендантским часом и личными потерями. Вирус начал войну против нас, и единственное оружие, что обещает победу, это вакцина", - сказал Орбан.

Он добавил, что за месяц Венгрии удалось в два с половиной раза увеличить количество вакцинированных.

"Таким образом, с завтрашнего дня магазины снова могут открываться, а сфера обслуживания восстановить работу", - сказал венгерский премьер, добавив, что эпидемиологические меры будут продолжены, и призвал граждан их соблюдать.

Эта новость поступила после того, как Венгрия сообщила о рекорде смертности от коронавируса на прошлой неделе. Врачи описывают ситуацию в больницах как сложную.

В понедельник в больницах было почти 12 тысяч больных с коронавирусом, 1451 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем Венгрия сохраняет один из самых быстрых темпов вакцинации в ЕС, в частности, благодаря тому, что закупила большое количество доз вакцин в ЕС на душу населения.