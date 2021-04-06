Стало известно имя убитого возле Невельского военного

Вследствие вражеского обстрела 6 апреля у Невельского погиб житель Чернигова, старший лейтенант Шпак Владимир Витальевич.

Источник: Черниговский областной военный комиссариат в Facebook

Детали: Защитнику было 45 лет. Он был командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Известно, что Владимир Шпак в 2006 году окончил Черниговский государственный институт экономики. В ряды ВСУ он ушел в 2018 году, подписав контракт.

Что предшествовало: В зоне проведения операции Объединенных сил 6 апреля украинский военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское.