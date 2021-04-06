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Кулеба: новой эскалацией РФ тестирует Вашингтон и шлет сигнал Западу

Вторник, 6 апреля 2021, 20:47

Россия использует новую эскалацию у границ Украины для того, чтобы послать сигнал Западу о вседозволенности ее действий.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение в интервью изданию Liberation заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, перевод разговора предоставила пресс-служба министерства.

Кулеба считает, что новая эскалация, которую создает РФ, является сигналом для Украины и Запада.

"Во-первых, это сигнал для Украины, попытки нас запугать, сделать более сговорчивыми на переговорах. Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в нормандском формате", - заявил Кулеба.

"Кроме того, это сигнал странам Запада в целом, своеобразный ответ, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального. Меседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим", - добавил министр.

По мнению главы МИД, Москва также тестирует Вашингтон, и Кулеба "доволен тем, как Соединенные Штаты проходят этот тест".

"Только на прошлой неделе провели беседы министры иностранных дел наших стран, министры обороны, руководители штабов, советник Президента США по вопросам национальной безопасности и руководитель Офиса президента Украины, а в конце недели провели разговор и президенты Украины и США. Впервые в истории за такой короткий промежуток времени мы имели такой насыщенный многоуровневый контакт между Украиной из США. Кроме того, очень четкие сигналы, которые публично прозвучали от американцев, бесспорно, были услышаны в Москве", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДРосcия


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