Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: новой эскалацией РФ тестирует Вашингтон и шлет сигнал Западу

Вторник, 6 апреля 2021, 20:47

Россия использует новую эскалацию у границ Украины для того, чтобы послать сигнал Западу о вседозволенности ее действий.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение в интервью изданию Liberation заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, перевод разговора предоставила пресс-служба министерства.

Кулеба считает, что новая эскалация, которую создает РФ, является сигналом для Украины и Запада.

"Во-первых, это сигнал для Украины, попытки нас запугать, сделать более сговорчивыми на переговорах. Россияне используют эту эскалацию как способ укрепить свои позиции в нормандском формате", - заявил Кулеба.

"Кроме того, это сигнал странам Запада в целом, своеобразный ответ, в том числе и на санкции против Москвы из-за дела Алексея Навального. Меседж Кремля: что бы вы ни делали, мы делаем и будем делать все, что захотим", - добавил министр.

По мнению главы МИД, Москва также тестирует Вашингтон, и Кулеба "доволен тем, как Соединенные Штаты проходят этот тест".

"Только на прошлой неделе провели беседы министры иностранных дел наших стран, министры обороны, руководители штабов, советник Президента США по вопросам национальной безопасности и руководитель Офиса президента Украины, а в конце недели провели разговор и президенты Украины и США. Впервые в истории за такой короткий промежуток времени мы имели такой насыщенный многоуровневый контакт между Украиной из США. Кроме того, очень четкие сигналы, которые публично прозвучали от американцев, бесспорно, были услышаны в Москве", - отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Между мифами и намеками: скрытые детали разговора Байдена и Зеленского

Темы: Кулеба ДмитрийМИДРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Кулеба объяснил осторожность НАТО относительно приглашения Украины: "опасаются скорости"
Кулеба: Мы преодолели психологический барьер, Украину уже видят членом НАТО
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: