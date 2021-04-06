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Боевики передали Украине тело ранее пропавшего бойца

Вторник, 6 апреля 2021, 21:11

6 апреля на КПВВ "Марьинка" украинской стороне российские наемники передали тело ранее пропавшего бойца 10 Горно-штурмовой бригады.

Источник: 10 Горно-Штурмовая бригада в Facebook

Детали: Военные отмечают, что об исчезновении бойца стало известно 3 апреля. Тогда вечером его не обнаружили на месте, однако оружие было в наявности. Никаких боевых столкновений на месте исчезновения не было зафиксировано.

Пропавший, хотя и недолго служил в указанном подразделении, однако характеризовался положительно, замечаний от командования не было, был спортсменом, сторонником здорового образа жизни.

Сразу после его исчезновения командование начало поиски. Но положительного результата это не дало. О факте отсутствия военного сообщили соответствующие службы.

Что именно могло с ним случиться – неизвестно. Однако рассматриваются разные версии: от потери ориентировки до похищения.

Уже 6 апреля на КПВВ "Марьинка" представители российско-оккупационных войск передали тело погибшего военнослужащего. Имя бойца не будут разглашать по этическим соображениям.

Отмечается, что кремлевские марионетки в это время распространяли информацию о том, что у Шумов 4 апреля погиб военный соответствующей бригады. Причина – боевое столкновение. Однако украинское командование утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним:

  • В зоне проведения операции Объединенных сил 6 апреля украинский военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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