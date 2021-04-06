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Новости 6 апреля: контракт с Pfizer, стрельба в поезде

Вторник, 6 апреля 2021, 21:17
Новости 6 апреля: контракт с Pfizer, стрельба в поезде

Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцин, в поезде из Константиновки двое бойцов устроили стрельбу — актуальные новости 6 апреля.

О контракте с Pfizer

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила контракт с корпорацией Pfizer на 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. Когда эта вакцина будет в Украине – неизвестно.

О стрельбе

В вагоне поезда №126 Константиновка – Киев двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия, их сняли с поезда, никто не пострадал, но поезд задержался на 6 часов.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство, один из фигурантов задержан, с другим работают следователи.

Позднее обнаружилось, что огнестрельное оружие в купе поезда применили военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сейчас они освобождены от занимаемых должностей.

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Украинская правда

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