Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Индия сможет возобновить поставки вакцины AstraZeneca до июня

Вторник, 6 апреля 2021, 21:42
Индия сможет возобновить поставки вакцины AstraZeneca до июня

Один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.

Источник: Associated Press

Детали: Соответствующую информацию сообщил исполнительный директор Института Адар Пунавалла. На решение возобновить поставки, по его словам, будет влиять уровень заболеваемости в Индии.

В то же время, компания является ключевым поставщиком вакцины для инициативы COVAX. В рамках последней Украина также получит партии препарата.

Сейчас из-за внутреннего спроса задерживается до 90 миллионов доз вакцины. В частности, в Индии недавно подтвердили более 100 тысяч случаев заболевания за день. Программа вакцинации в стране уже охватила лиц старше 45 лет.

По словам Пунавалла, на ближайшие два месяца поставки вакцины для внутреннего потребления являются приоритетом.

"Мы должны защищать свою нацию", – сказал он.

Напомним:

  • Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
  • В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.
  • В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, которая производится Индийским институтом сыворотки.

Украинская правда
Темы: вакцинацияИндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
вакцинация
В Украине планируют вакцинировать 260 тысяч детей от кори – Кузин
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
Последние новости
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
Все новости...
Реклама: