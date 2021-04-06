Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Индия сможет возобновить поставки вакцины AstraZeneca до июня

Вторник, 6 апреля 2021, 21:42

Один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.

Источник: Associated Press

Детали: Соответствующую информацию сообщил исполнительный директор Института Адар Пунавалла. На решение возобновить поставки, по его словам, будет влиять уровень заболеваемости в Индии.

В то же время, компания является ключевым поставщиком вакцины для инициативы COVAX. В рамках последней Украина также получит партии препарата.

Сейчас из-за внутреннего спроса задерживается до 90 миллионов доз вакцины. В частности, в Индии недавно подтвердили более 100 тысяч случаев заболевания за день. Программа вакцинации в стране уже охватила лиц старше 45 лет.

По словам Пунавалла, на ближайшие два месяца поставки вакцины для внутреннего потребления являются приоритетом.

"Мы должны защищать свою нацию", – сказал он.

Напомним:

  • Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
  • В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.
  • В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, которая производится Индийским институтом сыворотки.

Украинская правда
Темы: вакцинацияИндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 6 апреля: контракт с Pfizer, стрельба в поезде

Боевики передали Украине тело ранее пропавшего бойца

Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами? Объяснение санврача

ДополненоУкраина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленский

Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск

Стрельбу в поезде устроили военные Госспецсвязи - назначено расследование

Все новости...
вакцинация
Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами? Объяснение санврача
Украина заключила контракт с Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленский
Расследование относительно закупки вакцины продолжается – Венедиктова
Последние новости
22:06
Из-за обстрела оккупантов без воды остались более 50 населенных пунктов
21:49
Новости экономики: цены на бензин падают, МВФ улучшил прогнозы для экономики Украины
21:42
Индия сможет возобновить поставки вакцины AstraZeneca до июня
21:28
Белый дом: США поддерживают Украину, но решение о членстве принимает НАТО
21:17
Новости 6 апреля: контракт с Pfizer, стрельба в поезде
21:15
Мининфраструктуры представило е-билет для всех видов транспорта
21:11
Боевики передали Украине тело ранее пропавшего бойца
20:47
Кулеба: новой эскалацией РФ тестирует Вашингтон и шлет сигнал Западу
20:44
Гривня продолжает укрепляться к доллару
20:40
Стало известно имя убитого возле Невельского военного
Все новости...