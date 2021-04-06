Индия сможет возобновить поставки вакцины AstraZeneca до июня

Один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.

Источник: Associated Press

Детали: Соответствующую информацию сообщил исполнительный директор Института Адар Пунавалла. На решение возобновить поставки, по его словам, будет влиять уровень заболеваемости в Индии.

В то же время, компания является ключевым поставщиком вакцины для инициативы COVAX. В рамках последней Украина также получит партии препарата.

Сейчас из-за внутреннего спроса задерживается до 90 миллионов доз вакцины. В частности, в Индии недавно подтвердили более 100 тысяч случаев заболевания за день. Программа вакцинации в стране уже охватила лиц старше 45 лет.

По словам Пунавалла, на ближайшие два месяца поставки вакцины для внутреннего потребления являются приоритетом.

"Мы должны защищать свою нацию", – сказал он.

Напомним: