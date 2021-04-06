Индия сможет возобновить поставки вакцины AstraZeneca до июня
Один из крупнейших производителей вакцин в мире индийский Serum Institute сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca до июня.
Источник: Associated Press
Детали: Соответствующую информацию сообщил исполнительный директор Института Адар Пунавалла. На решение возобновить поставки, по его словам, будет влиять уровень заболеваемости в Индии.
В то же время, компания является ключевым поставщиком вакцины для инициативы COVAX. В рамках последней Украина также получит партии препарата.
Сейчас из-за внутреннего спроса задерживается до 90 миллионов доз вакцины. В частности, в Индии недавно подтвердили более 100 тысяч случаев заболевания за день. Программа вакцинации в стране уже охватила лиц старше 45 лет.
По словам Пунавалла, на ближайшие два месяца поставки вакцины для внутреннего потребления являются приоритетом.
"Мы должны защищать свою нацию", – сказал он.
Напомним:
- Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
- В рамках инициативы COVAX Украине обещали предоставить от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca. Прогнозировалось, что Киев сможет получить указанные дозы за первое полугодие 2021 года.
- В ЮНИСЕФ ожидают, что Индия в мае возобновит экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, которая производится Индийским институтом сыворотки.