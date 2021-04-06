За убийство столичной стилистики пожизненно осудили ее бывшего мужа

Шевченковский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы за убийство стилистики Екатерины Положай ее бывшего мужа.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook

Прямая речь: "К пожизненному лишению свободы приговорен убийца известной стилистике Екатерины Положай. Такой приговор суд огласил сегодня, 6 апреля".

Детали: Следствие установило, что мужчина заранее спланировал и организовал преступление. В день убийства, 19 ноября 2015, он заблаговременно прибыл в салон красоты Положай и убил ее с особой жестокостью. Тело женщины нашла коллега.

В прокуратуре говорят, что мужчина всячески пытался отвести от себя подозрение: уничтожал доказательства, придумывал алиби. В суде он так и не признал свою вину.

Однако приговором суда он осужден по статьям "Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Тайное хищение чужого имущества". Кроме того, мужчина должен выплатить по 5 миллионов гривен причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также пожизненно их содержать.

Предыстория: