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Лига Чемпионов: "Реал" уложил на лопатки "Ливерпуль", "МанСити" вырвал победу у "Боруссии"

Вторник, 6 апреля 2021, 23:58

Мадридский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 3:1 победил анлийский "Ливерпуль".

Поединок прошел во вторник 6 апреля в Испании.

В первом тайме мадридский клуб полностью переиграл "красных". Счет в матче был открыт на 27-й минуте. После филигранного паса от Тони Крооса Жуниор Винисус вбежал в штрафную площадку гостей и пробил низом мимо Алиссона Бекера - 1:0.

На 36-й минуте счет стал 2:0. После длинной передачи Крооса ошибся защитник британцев и Асенсио перебросил Алиссона и со второго касания забил в пустые ворота - 2:0. "Ливерпуль" в первом тайме ни разу не пробил в сторону ворот "Реала".

На старте второго тайма англичане один гол отыграли. Метким ударом на 51-й минуте отличился Мохамед Салах. "Реал" не остановился и на 65-й минуте снова оформил преимущество в два мяча. Дубль оформил Винисиус, который метров с 10-ти пробил в угол ворот "Ливерпуля" - 3:1.

В заключительные минуты поединка скорее "Реал" имел возможность сделать счет более разгромным, чем "Ливерпуль" забить еще один мяч.

В другом матче дня "Манчестер Сити" на последних минутах вырвал победу в игре с дортмундской "Боруссией", выиграв со счетом 2:1. Поединок прошел в Англии.

Счет в игре был открыт уже на 19-й минуте. Забитый гол на счету Кевина де Брюйне. Также в первые 45-ть минут главный судья игры Овидиу Хатеган отменил гол "Боруссии", зафиксировав положение вне игры. Еще румынский рефери сначала поставил пенальти в ворота немецкой команды, но после просмотра ВАР изменил свое решение.

Во втором тайме "Сити" имел не один момент увеличить счет, но под конец игры забила "Боруссия". На 84-й минуте Марко Ройса вывели один на один и немец переиграл Эдерсона - 1:1. "Синие" сумели вырвать победу на 90-й минуте. С третьей или четвертой попытки удар Филиппа Фодена принес победу хозяевам поля.

 

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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