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США хотят расширить вакцинацию от COVID для лиц с 16 лет

Вторник, 6 апреля 2021, 23:59

В Белом доме заявили, что к середине апреля все дети с 16 лет и старше будут иметь право на получение вакцины от коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Президент США Джо Байден заявил, что поручит штатам расширить право на вакцину до 19 апреля. Это раньше 1 мая, что планировалось ранее.

В то же время, ни одна из вакцин еще не разрешена детям, хотя испытания уже идут.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что таким образом американцы больше не должны будут проверять местные и государственные веб-сайты, чтобы узнать имеют ли они право на получение вакцины.

За время пребывания Байдена в должности удалось ввести 150 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ранее он ставил целью использовать 100 миллионов доз за первые 100 дней его пребывания в должности. С тех пор цель увеличили вдвое.

Напомним:

  • В США, чтобы охватить вакцинацией места жительства 90% американского населения, президент Джо Байден дал распоряжение увеличить на десятки тысяч количество пунктов вакцинации.
  • Ранее Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая. 
  • Еще в начале марта сообщалось, что каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
  • Вакцинация в США началась с 14 декабря.

Украинская правда
Темы: СШАвакцинациякоронавирус


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