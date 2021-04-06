США хотят расширить вакцинацию от COVID для лиц с 16 лет
В Белом доме заявили, что к середине апреля все дети с 16 лет и старше будут иметь право на получение вакцины от коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Президент США Джо Байден заявил, что поручит штатам расширить право на вакцину до 19 апреля. Это раньше 1 мая, что планировалось ранее.
В то же время, ни одна из вакцин еще не разрешена детям, хотя испытания уже идут.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что таким образом американцы больше не должны будут проверять местные и государственные веб-сайты, чтобы узнать имеют ли они право на получение вакцины.
За время пребывания Байдена в должности удалось ввести 150 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ранее он ставил целью использовать 100 миллионов доз за первые 100 дней его пребывания в должности. С тех пор цель увеличили вдвое.
Напомним:
- В США, чтобы охватить вакцинацией места жительства 90% американского населения, президент Джо Байден дал распоряжение увеличить на десятки тысяч количество пунктов вакцинации.
- Ранее Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца к концу мая.
- Еще в начале марта сообщалось, что каждый день вакцину от коронавируса получают около 2,16 млн американцев.
- Вакцинация в США началась с 14 декабря.