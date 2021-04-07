Женщины составляют 60% внутренних переселенцев - Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время виртуального саммита молодых женщин-мусульманок в рамках работы Экономического и Социального Совета ООН рассказала о последствиях продолжающейся российской вооруженной агрессии против Украины.

Источник: Пресс-служба МИД, которая цитирует Джапарову

Прямая речь: "Женщины составляют 60% из почти 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, в том числе и я – представительница крымскотатарского народа.

Поэтому это моя личная история и боль, как и сотен других крымскотатарских женщин".

Детали: Джапарова описала и ситуацию в Крыму.

В частности, рассказала, что задержание и заключение граждан Украины, преимущественно представителей крымскотатарского народа, приводит к тому, что значительное количество семей остаются без мужей, дети остаются без родителей, и бремя обеспечения этих семей, борьбы за освобождение мужчин, ложится на плечи женщин – жен, матерей и дочерей.

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