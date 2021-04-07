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Отставки правительства из-за провальной кампании вакцинации требуют в Боснии

Среда, 7 апреля 2021, 03:38
Отставки правительства из-за провальной кампании вакцинации требуют в Боснии

В Сараево сотни боснийцев акцией протеста требовали отставки правительства из-за провала общенациональной программы вакцинации от коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Митинг состоялся в то время, когда объявили о 99 случаев смерти от COVID-19, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии.

Около 500 человек шли маршем, а еще 300 ехали автоколонной.

Протестующие ненадолго заблокировали правительственный квартал в центре Сараево.

Число погибших в стране от COVID-19 достигла 7052, между тем программа вакцинации пока развернута только для медицинских работников, работающих с больными COVID.

Напомним: Босния 29 марта впервые зарегистрировала рекордное число смертей от коронавируса в то время, как балканская страна пытается сдержать всплеск инфекций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Босниямитингивакцинация
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