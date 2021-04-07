В немецкую армию начали призывать добровольцев

В Германии появился новый вид добровольной службы в бундесвере - Добровольческая военная служба национальной безопасности (FWD Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz).

Источник: Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Многие молодые люди интересуются Бундесвером, но не хотят посвящать этому всю свою жизнь".

Детали: Министр отметила, что призывники, первые 325 молодых людей, отныне начинают свою службу в базовых учебных подразделениях базы вооруженных сил и ВВС.

Новая инициатива предусматривает 7-месячную службу, из которых 3 месяца будут посвящены интенсивной подготовке. Получать добровольцы чуть более 1550 евро.

После этого в течение 6 лет волонтеры должны 5 месяцев проходить службу как резервисты - на работах с административной помощи в случае стихийных бедствий, особенно серьезных аварий или, как это происходит сейчас, пандемии.

Сначала ежегодно планируется набирать 1000 заинтересованных людей.