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В немецкую армию начали призывать добровольцев

Среда, 7 апреля 2021, 04:36

В Германии появился новый вид добровольной службы в бундесвере - Добровольческая военная служба национальной безопасности (FWD Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz).

Источник: Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Многие молодые люди интересуются Бундесвером, но не хотят посвящать этому всю свою жизнь".

Детали: Министр отметила, что призывники, первые 325 молодых людей, отныне начинают свою службу в базовых учебных подразделениях базы вооруженных сил и ВВС.

Новая инициатива предусматривает 7-месячную службу, из которых 3 месяца будут посвящены интенсивной подготовке. Получать добровольцы чуть более 1550 евро.

После этого в течение 6 лет волонтеры должны 5 месяцев проходить службу как резервисты - на работах с административной помощи в случае стихийных бедствий, особенно серьезных аварий или, как это происходит сейчас, пандемии.

Сначала ежегодно планируется набирать 1000 заинтересованных людей.

Темы: Германияармия


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