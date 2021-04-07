Посла возмутило, что австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине
Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился по поводу статьи в австрийской газете Der Standard, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской".
Источник: Щерба в Twitter
Прямая речь: "Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие - с одной стороны, украинские - с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война"для Der Standard".
Детали: Такую реакцию посла вызвал материал под названием "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война".
Щерба также поинтересовался, предоставит ли газета Der Standard возможность подискутировать на страницах газеты о российско-украинской войне в Донбассе.
1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.— olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021
Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7