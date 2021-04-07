Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посла возмутило, что австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине

Среда, 7 апреля 2021, 06:35

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился по поводу статьи в австрийской газете Der Standard, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской".

Источник: Щерба в Twitter

Прямая речь: "Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие - с одной стороны, украинские - с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война"для Der Standard".

Детали: Такую реакцию посла вызвал материал под названием "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война".

Щерба также поинтересовался, предоставит ли газета Der Standard возможность подискутировать на страницах газеты о российско-украинской войне в Донбассе.

Украинская правда
Темы: АвстриявойнаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности

Зеленский уволил главу представительства при ЕС и еще 6 послов

Белый дом: США поддерживают Украину, но решение о членстве принимает НАТО

Новости 6 апреля: контракт с Pfizer, стрельба в поезде

Боевики передали Украине тело ранее пропавшего бойца

Все новости...
Австрия
Австрия начала переговоры о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"
Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из 7 человек – посол
Правительство Австрии выделило Украине € 1,5 миллиона гуманитарной помощи
Последние новости
07:19
В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек
06:35
Посла возмутило, что австрийская газета написала о "гражданской войне" в Украине
05:43
Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19
04:36
В немецкую армию начали призывать добровольцев
04:05
Во время "коронавирусных протестов" в Риме произошли столкновения с полицией
03:38
Отставки правительства из-за провальной кампании вакцинации требуют в Боснии
03:05
Действия России "вызывают озабоченность" у Пентагона
02:40
Женщины составляют 60% внутренних переселенцев - Джапарова
01:55
В Канаде началась третья волна COVID-19 – Трюдо
00:47
Гибель 5-летнего ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ сообщила подробности
Все новости...