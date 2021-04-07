Главы МИД Украины и Латвии обсудили обострение на Донбассе

Министры иностранных дел Украины и Латвии Дмитрий Кулеба и Эдгар Ринкевич обсудили обострение РФ ситуации с безопасностью на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба МИД.

Отмечается, что во время разговора Дмитрий Кулеба подробно проинформировал латвийского коллегу о дестабилизирующих действиях России, среди которых обострение ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, отказ подтвердить приверженность режима прекращения огня, взимание войск к границам нашего государства, интенсификация российской пропаганды.

"Латвийский министр выразил солидарность с Украиной, заверил в непоколебимой поддержке Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ринкевич заверил, что Латвия будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в ЕС, НАТО и других международных форматах, чтобы международная поддержка Украины в противостоянии российской агрессии была действенной.

Как сообщалось, Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об озабоченности наращиванием российского военного присутствия у украинской границы.