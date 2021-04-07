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С 9 апреля возобновится железнодорожное сообщение Львов – Ровно

Среда, 7 апреля 2021, 09:59
С 9 апреля возобновится железнодорожное сообщение Львов – Ровно

Начиная с 9 апреля, восстанавливается движение региональных поездов между областными центрами Львовской и Ровенской областей, которые будут курсировать с остановками на станциях Пидзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

Источник: Укрзализныця

Детали: Поезд №804/803 сообщением Ровно – Львов будет отправляться со ст. Ровно в 06:45, Здолбунов 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броды 08:16-08:18, Пидзамче 09:22-09:23 и прибывать во Львов в 09:35.

Поезд №806/805 сообщением Львов – Ровно будет отправляться из Львова в 16:31, Пидзамче 16:41-16:42, Броды 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунов 19:01-19:03 и прибывать в Ровно в 19:16.

Железнодорожники напоминают пассажирам о необходимости соблюдать правила противоэпидемической безопасности на вокзалах и в поездах: надевать маску, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и тому подобное.

Темы: УкрзализныцяЛьвовРовнотранспорткарантин
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