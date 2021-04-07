Хорватию засыпало снегом

В Хорватии во вторник и в ночь на среду прошли сильные снегопады на большей территории страны, вызвав проблемы на дорогах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernji List.

Сильнейшие снегопады были в Далмации на северо-западе страны, у побережья Адриатического моря. Снегом засыпало столицу Загреб, а также Сплит, Риеку и Карловац.

Из-за сложных погодных условий на основных автострадах начались большие пробки, движение грузовиков было запрещено.

В некоторых городах за несколько часов выпало более 10 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков такая погода еще продержится несколько дней.

Напомним, Хорватия до 15 апреля продлила ограничения на пересечение границы, но украинцы могут посещать страну с туристической целью.

На прошлоц неделе Хорватия разрешила въезд вакцинированным лицам, в том числе привитым российской и китайской вакцинами.