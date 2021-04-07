Amnesty International отчитались о системном нарушении прав человека в Украине в 2020 году

Amnesty International представила свой традиционный ежегодный доклад о ситуации с нарушением прав человека в Украине и мире, в котором отмечается, что в 2020 году наша страна столкнулась с системным кризисом в области здравоохранения, ростом обращений относительно домашнего насилия и т.д.

Источник: ZN.ua со ссылкой на пресс-релиз Amnesty International

Детали: В Amnesty International отметили, что 2020 год стал периодом системного нарушения прав человека, на которые государство, к сожалению, не смогло должным образом отреагировать.

Организация обратила внимание на то, что ограничения, обусловленные пандемией COVID-19 не смогли эффективно предотвратить распространение болезни.

"Ситуация обострилась из-за недостатка средств индивидуальной защиты и достаточного количества тестов, что перегрузило систему здравоохранения. К середине декабря сообщалось, что более 51 731 медиков заразились COVID-19 из общего количества 1 055 047 подтвержденных случаев заражения на то время. По данным Министра социальной политики, более 300 медицинских работников и работниц умерли до 19 декабря, при этом лишь 53 смерти были признаны как такие, которые связаны с профессиональной деятельностью", - сообщили в Организации.

Несмотря на то, что семьям медиков пообещали государственную компенсацию, до 12 ноября в полном объеме ее получила лишь 21 семья, а частично - 22.

Еще одной актуальной проблемой для Украины стала недосягаемость для многих организаций гражданского общества и гуманитарных организаций "территории востока Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами".

Также в 2020 году имели место отдельные случаи пыток и другого жестокого обращения со стороны представителей властных структур, в частности в отношении задержанных полицией лиц. Так, в прошлом году было зафиксировано 129 уголовных дел из-за вероятных пыток, из них в 59 случаях были выдвинуты подозрения, 52 дела были закрыты.

В прошлом году распространенными были факты домашнего насилия, которые часто не получали эффективной реакции со стороны государственных органов.

В Amnesty International отметили, что правовые и институциональные инициативы последних лет по борьбе с домашним насилием часто были ненадлежащим образом реализованы, если вообще реализовались.

В Крыму в 2020 году продолжались как строгое преследование за правозащитную работу и инакомыслие, так и ограничения работы СМИ. Оккупационные российские власти продолжали преследование правозащитников, в частности членов "Крымской Солидарности", которые сталкивались с политически мотивированным уголовным преследованием, преимущественно по надуманным обвинениям в якобы членстве в "Хизб-ут-Тахрир". Такие преследования сопровождались репрессивными мерами против этнических крымских татар.

Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен представил 45 ежегодный доклад о соблюдении прав человека, в котором сообщается о злоупотреблении и нарушениях в странах мира, в том числе в Украине, в оккупированных россиянами Крыму и на Донбассе.