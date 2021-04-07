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За сутки в Киеве COVID подтвердили у 1417 человек, некоторые больницы заполнены более чем на 100%

Среда, 7 апреля 2021, 12:16

В Киеве заболевание коронавирусом за прошедшие сутки обнаружили у 1417 человек, умерли 45 больных.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 7 апреля

Прямая речь: "Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, ухудшается. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1417 инфицированных. Умерли 45 человек - 25 женщин и 20 мужчин. А выздоровели прошедшие сутки в Киеве 476 человек".

Детали: Среди заболевших прошедшие сутки: 819 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 32 девочки от восьми месяцев до 17 лет. А также 528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 38 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 45 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 183 пациентов с диагнозом COVID-19. А также - 489 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 672 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 318, в Деснянском - 228 и в Днепровском районе - 159 случаев.

 

По словам Кличко, увеличивается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4608 больных коронавирусом. Из них 46 детей. 3222 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3878 человек. Под аппаратами ИВЛ - 69 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сейчас - более 77 процентов. Некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных коронавирусом киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100 процентов, подчеркнул Кличко.

Дополнительно: Всего за период пандемии в столице подтвержденных случаев заболевания - 170 517, 3701 летальный случай от вируса, преодолели болезнь 108732 жителя столицы.

Напомним: За сутки 6 апреля в Украине зафиксировали 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 587 больных, умер 481 больной, выздоровели 11 472 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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