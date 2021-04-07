Циклон покидает Украину, но будет еще прохладно

В ближайшие сутки в Украину продолжит поступать холодный воздух с северо-запада Европы и температурный фон будет не очень высоким, но осадков ожидается немного, поскольку циклон покинет территорию страны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В четверг ночью в северо-восточной части небольшой мокрый снег, днем местами в западных и северных областях небольшой дождь; на остальной территории без осадков.



Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в южных и восточных областях 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.



В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 10-15° мороза, днем 1-6 ° мороза.



В Киеве 8 апреля без осадков. Ветер западный, 7-12 м /с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.



В пятницу погода будет без осадков, лишь ночью в юго-восточных областях небольшой мокрый снег.



Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с, на юго-востоке порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-11° тепла.



В Карпатах - без осадков; температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.



В столице 9 апреля - без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.