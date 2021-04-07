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Кличко просит Кабмин и Минздрав предоставить кровати для COVID-больных в ведомственных больницах

Среда, 7 апреля 2021, 13:19
Фото пресс-службы Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров, Министерство здравоохранения и руководство Академии медицинских наук Украины предоставить доступ к лечению больных COVID-19 киевлян в ведомственных больницах, расположенных в столице.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь: "Мы еженедельно, где можем, добавляем в коммунальных медучреждениях кровати. Но с такой динамикой расползания болезни и количества госпитализаций уже очень скоро нам их не будет хватать.

Более 10 000 коек есть в других ведомственных больницах и учреждениях Академии медицинских наук Украины. В академии нам сейчас обещают 500 коек. Предоставили пока почти 100. Но этого мало! Сегодня вес каждой кровати – это человеческая жизнь!

Поэтому я еще раз обращаюсь и требую от правительства, от Минздрава и руководства Национальной академии медицинских наук: не пренебрегайте киевлянами! Предоставьте доступ к лечению больных коронавирусом киевлян в ведомственных учреждениях, находящихся в столице! Прекратите играть в политику".

Детали: По словам Кличко, в Киеве за последние недели выросло количество больных, госпитализированных пациентов и выросла смертность от вируса. Сейчас ежесуточно умирают 40-50 человек. Также растет число больных, находящихся в тяжелом состоянии и нуждающихся в кислородной поддержке.

Мэр отметил, что сейчас заполняемость столичных больниц – 77%, и если в ближайшее время не удастся остановить стремительное распространение болезни, то медицинская система столицы не выдержит.

По словам Кличко, на днях больных наконец начали принимать три больницы "Укрзализныци", но это делается не в том количестве, в котором обещали.

Мэр отметил, что сейчас в Киеве есть приблизительно 6,5 тысячи коек для больных COVID. Из них, по его словам, более 6200 коек город подготовил самостоятельно, и еще немного прибавилось за счет ведомственных больниц.

Что было раньше: 2 апреля первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявляет, что Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбу городских властей о помощи, оказались не готовы принимать больных COVID-19.

Предыстория:

  • Заместитель мэра Киева Николай Поворозник сообщил, что 24 марта руководители первой и второй "железнодорожных" больниц обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с просьбой не направлять к ним больных коронавирусом.
  • Такую просьбу, по его словам, объяснили отсутствием средств индивидуальной защиты, медикаментов и кислорода для кислородозависимых пациентов.
  • Позже глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця" должна выполнить свои обязательства перед государством и открыть прием зараженных коронавирусом. Он добавил, что, начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили 60 миллионов гривен фактических выплат.
  • После этого "Укрзализныця" заявила, что уже обеспечила ведомственные больницы средствами для лечения больных COVID-19.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус


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