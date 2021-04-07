Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Регулятор ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях "Спутника V"

Среда, 7 апреля 2021, 13:21
Регулятор ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях Спутника V
Фото vesti.ru

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проведет проверку соблюдения международных клинических и научных рекомендаций во время испытаний российской вакцины "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times.

Проверка регулятора ЕС будет касаться соблюдения стандарта "надлежащей клинической практики" (GCP).

GCP – международный стандарт этических норм и качества научных исследований, описывает правила разработки, проведения, ведения документации и отчетности об исследованиях, которые предусматривают участие человека в качестве испытуемого.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в комментарии изданию заявил, что при испытаниях вакцины необходимые стандарты соблюдались.

"Никакого давления на участников не было, и "Спутник V" придерживался всех клинических практик", – сказал он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, которая спровоцировала политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.

Темы: ЕСвакцинацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

Все новости...
ЕС
ЕС хочет направить в Украину военных инструкторов, когда "обстоятельства позволят" – СМИ
Польские врачи начали обследование Саакашвили
"Новая почта" создает отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС
Последние новости
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
Все новости...
Реклама: