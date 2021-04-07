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Регулятор ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях "Спутника V"

Среда, 7 апреля 2021, 13:21
Фото vesti.ru

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проведет проверку соблюдения международных клинических и научных рекомендаций во время испытаний российской вакцины "Спутник V".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times.

Проверка регулятора ЕС будет касаться соблюдения стандарта "надлежащей клинической практики" (GCP).

GCP – международный стандарт этических норм и качества научных исследований, описывает правила разработки, проведения, ведения документации и отчетности об исследованиях, которые предусматривают участие человека в качестве испытуемого.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в комментарии изданию заявил, что при испытаниях вакцины необходимые стандарты соблюдались.

"Никакого давления на участников не было, и "Спутник V" придерживался всех клинических практик", – сказал он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не будет ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Только две страны ЕС, Венгрия и Словакия, пока заказали российскую вакцину.

Этот вопрос вызвал бурные споры в Словакии, которая спровоцировала политический кризис и отставку премьер-министра Игоря Матовича.

Темы: ЕСвакцинацияРосcия


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