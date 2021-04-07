Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинская армия тренируется отражать нападение РФ со стороны Крыма

Среда, 7 апреля 2021, 13:31

Украинские военные приняли участие в военных учениях по противодействию морскому десанту противника на морском побережье у оккупированной территории Крыма.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Экипажи боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащие подразделений десантно-штурмовых войск приняли участие в учениях по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья".

Детали: Военные провели учения на границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова.

Воины отрабатывают вопросы обученности и слаженности в условиях максимально приближенных к боевым.

На этой неделе десантников подняли по тревоге и совершили марш в район выполнения задач.

Во время тренировки экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.

Также тренировки содержали упражнения по отработке предоставления домедицинской помощи пострадавшим военнослужащим.

Украинская правда
Темы: войнаКрымоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинские чиновники задекларировали биткоинов на 75 млрд грн – Федоров

Венедиктова подписала подозрение брату Вовка

фотоМиллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка"

В НБУ рассчитывают на 2 транша от Международного валютного фонда

Новый максимум: 481 умерший от COVID за сутки, 5 587 госпитализированных

Украина 1-я в Европе по распространению COVID-19

Все новости...
война
Данилов: Обострение зависит от Путина, в защиту Украины встанут все
Главы МИД Украины и Латвии обсудили обострение на Донбассе
Война на Донбассе: 14 обстрелов в сутки, двое погибших
Последние новости
14:05
Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ – глава МИД
13:56
Шмыгаль рассказал, что можно будет делать благодаря украинскому спутнику
13:53
Международные резервы Украины снизились на 5% в марте – НБУ
13:44
Кабмин запустило механизм выплаты 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах
13:43
В Польше обвинили режим Беларуси в преследовании поляков
13:35
Регулятор ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях "Спутника V"
13:31
Украинская армия тренируется отражать нападение РФ со стороны Крыма
13:27
Данилов: Российское гражданство жены Баканова, если оно есть, может быть угрозой
13:21
Регулятор ЕС проверит соблюдение этических норм при испытаниях "Спутника V"
13:19
Кличко просит Кабмин и Минздрав предоставить кровати для COVID-больных в ведомственных больницах
Все новости...