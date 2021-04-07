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Украинская армия тренируется отражать нападение РФ со стороны Крыма

Среда, 7 апреля 2021, 13:31

Украинские военные приняли участие в военных учениях по противодействию морскому десанту противника на морском побережье у оккупированной территории Крыма.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Экипажи боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащие подразделений десантно-штурмовых войск приняли участие в учениях по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья".

Детали: Военные провели учения на границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова.

Воины отрабатывают вопросы обученности и слаженности в условиях максимально приближенных к боевым.

На этой неделе десантников подняли по тревоге и совершили марш в район выполнения задач.

Во время тренировки экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.

Также тренировки содержали упражнения по отработке предоставления домедицинской помощи пострадавшим военнослужащим.

Украинская правда

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Темы: войнаКрымоккупация
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