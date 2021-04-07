МИД назвал провокацией акт вандализма на Полтавщине, который обеспокоил Болгарию

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило и назвало провокацией акт вандализма в отношении мемориального знака на месте захоронения Хана Кубрата на Полтавщине, который обеспокоил Болгарию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Украины.

Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма, отметили в МИД.

"Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть как можно быстрее восстановлен", - подчеркнули в ведомстве.

7 апреля Министерство иностранных дел Болгарии решительно осудило акт вандализма против памятника хану Кубрату в Малой Перещепине Полтавской области.

5 апреля в полицию обратился староста села Малая Перещепина Новосанжарской общины и сообщил, что неизвестные повредили памятный знак хану Кубрату.

На месте происшествия новосанжарские полицейские установили, что неизвестные лица подкопали бетонное основание комплекса, в результате чего памятная стела упала.