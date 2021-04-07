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В Киеве был задержан российский криминальный "авторитет" - полиция

Среда, 7 апреля 2021, 16:18

В Киеве полицейские задержали российского криминального "авторитета", которого уже выдворили в Российскую Федерацию с запретом въезда в Украину на три года.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции

Детали: Правоохранители отмечают, что оперативники ДСР получили информацию о приезде ранее судимого 42-летнего "авторитета" в Украину вне пункта пропуска и вопреки уже действующему запрету на въезд.

По данным полиции, мужчина имеет связи в криминальной среде, а целью его "визита" было распространение влияния среди представителей преступного мира в Киеве и Харькове.

Указано, что правоохранители задержали злоумышленника в предусмотренном законодательством порядке и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

6 апреля криминальный "авторитет" был принудительно выдворен из Украины в Российскую Федерацию с запретом въезда на три года. Его имя полиция не называет.

Что предшествовало: В 2016 году правоохранители уже выдворяли фигуранта. Запрет на его въезд был продлен до 2022 года.

Предыстория:

  • В 2019 году на тот момент председатель Нацполиции Сергей Князев жаловался, что криминальные авторитеты из соседних стран находят лазейки, чтобы повторно пробираться в Украину, например, меняют документы в государствах, где имеют гражданство. "Мы их в ворота, а они в окно", - сетовал тогда Князев.
  • В июне 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который ввел в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".

Украинская правда
Темы: Киевполиция


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