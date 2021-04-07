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Минобороны обнародовало перечень учений НАТО, к которым пригласили Украину

Среда, 7 апреля 2021, 16:36

В течение 2021-го года представители Вооруженных Сил будут привлекаться к ряду спланированных мероприятий подготовки сил Альянса по принципу статьи 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона" - "один за всех и все за одного".

Источник: министр обороны Андрей Таран, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Среди учений, к участию в которых Североатлантический Альянс пригласил Украину - Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Прямая речь Тарана: "Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимости с НАТО.  Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса.

Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "коллективной обороны", которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран - членов рассматривается как нападение на всех".

Напомним: Масштабные военные учения под руководством США и НАТО DefenderEurope21 будут продолжаться до июня.

Темы: МинобороныНАТО


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