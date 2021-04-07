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Запорожская область может попасть в "красную" зону

Среда, 7 апреля 2021, 16:46
Запорожская область может попасть в красную зону

Министр развития общин и развития территории Украины Алексей Чернышев заявил, что показатели заболевания на коронавирус, которые есть на территории Запорожской области соответствуют "красной зоне".

Источник: сайт 061

Прямая речь: "Ситуация сложная. По информации министерства здравоохранения, с утра разговаривал с главным санитарным врачом Украины, показатели уже такие, которые будут вести к введению красной зоны на уровне области решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Сегодня (7 апреля - ред.) планируется заседание, которое будет посвящено именно этому вопросу".

Детали: В ходе совещания также обсуждались вопросы открытия дополнительных кроватей, кроватей с кислородом, проведения ПЦР-тестов и наращивания количества прививок.

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Темы: Запорожская областькоронавирусCovid-2019
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