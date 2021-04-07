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Из-за допинга российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года

Среда, 7 апреля 2021, 17:22
Из-за допинга российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил из-за допинга дисквалифицировать на четыре года российских чемпионов Олимпиады – легкоатлетов Наталью Антюх и Андрея Сильнова.

Источник: российский "РБК"

Детали: Отмечается, что спортсмены нарушили антидопинговые правила. В релизе суда относительно этого решения говорится, что санкции против олимпийцев будут действовать четыре года, начиная с 7 апреля 2021 года.

Кроме того, все конкурсные результаты, которых спортсмены достигли, будут конфискованы. Речь идет о титулах, наградах, медалях, а также призов и денег за выступления.

Сильнов занимался прыжками в высоту, а в 2008 году стал победителем Олимпиады.

Антюх неоднократно выигрывала чемпионаты мира и Европы в беге с барьерами. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году взяла золото.

Напомним:

  • Российские спортсмены довольно часто попадают в допинговые скандалы. Так, в феврале 2020 Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал на 2 года российских биатлонистов Евгения Устюгова (золотой призер Олимпиады-2014) и Светлану Слепцову за употребление допинга.
  • Кроме того, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова и еще трех бобслеистов с РФ за употребление допинга и попытки это скрыть.
  • В марте 2021 российскую олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике 2008 Оксану Сливенко признали виновной в нарушении антидопинговых правил по итогам проверки данных Московской лаборатории, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Темы: спортРосcия
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