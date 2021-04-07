Из-за допинга российских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) решил из-за допинга дисквалифицировать на четыре года российских чемпионов Олимпиады – легкоатлетов Наталью Антюх и Андрея Сильнова.

Источник: российский "РБК"

Детали: Отмечается, что спортсмены нарушили антидопинговые правила. В релизе суда относительно этого решения говорится, что санкции против олимпийцев будут действовать четыре года, начиная с 7 апреля 2021 года.

Кроме того, все конкурсные результаты, которых спортсмены достигли, будут конфискованы. Речь идет о титулах, наградах, медалях, а также призов и денег за выступления.

Сильнов занимался прыжками в высоту, а в 2008 году стал победителем Олимпиады.

Антюх неоднократно выигрывала чемпионаты мира и Европы в беге с барьерами. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году взяла золото.

Напомним: