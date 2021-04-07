Фейковый горсовет и сотрудничество с Шарием: в Хмельницком обыски у агентов Кремля
Служба безопасности Украины провела следственные действия в фейковых "депутатов" незаконно созданной "Хмельницкого городского совета" и узнала, что их работу координировали спеслужбы РФ.
Источник: СБУ
Дословно: "Депутаты также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.
Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя".
Детали: Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:
- уставы псевдообразований;
- печати;
- протоколы заседаний;
- распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;
- агитационные материалы.
Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы.
Напомним: В октябре стало известно, что в Хмельницкой области пытались ликвидировать Хмельницкий горсовет и создать вместо него новый.
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