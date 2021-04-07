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Фейковый горсовет и сотрудничество с Шарием: в Хмельницком СБУ проводит обыски у агентов Кремля

Среда, 7 апреля 2021, 17:33
Фейковый горсовет и сотрудничество с Шарием: в Хмельницком СБУ проводит обыски у агентов Кремля

Служба безопасности Украины провела следственные действия в фейковых "депутатов" незаконно созданной "Хмельницкого городского совета" и узнала, что их работу координировали спеслужбы РФ.

Источник: СБУ

Дословно: "Депутаты также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.

Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя".

Детали: Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

  • уставы псевдообразований;
  • печати;
  • протоколы заседаний;
  • распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;
  • агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы.

Напомним: В октябре стало известно, что в Хмельницкой области пытались ликвидировать Хмельницкий горсовет и создать вместо него новый.

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Украинская правда

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Темы: ХмельницкийСБУ
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