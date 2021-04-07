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Партия "ЕС" требует от главы Нацполиции выяснить, кто следил за их депутатом

Среда, 7 апреля 2021, 17:35
Партия ЕС требует от главы Нацполиции выяснить, кто следил за их депутатом

Депутаты партии "Европейская солидарность" написали обращение на имя председателя Нацполиции Игоря Клименко, в котором требуют предоставить информацию относительно инцидента, произошедшего с депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко.

Источник: Заявление партии "ЕС"

Детали: О незаконной слежке "ЕС" заявила в Верховной Раде 30 марта, когда на заседании присутствовал Клименко. Тогда он пообещал разобраться.

В "ЕС" указывают, что при установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Нацполиции.

Также депутаты партии снимали процесс "задержание" на видео.

Партия просит предоставить ответ, следила ли Нацполиция за Кононенко. А если это были не ее сотрудники, то указать, что сделано для установления лица, "которые с использованием (возможно, поддельных) документов сотрудников Национальной полиции Украины осуществляют незаконную слежку".

Украинская правда

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Темы: полицияЕвропейская солидарность
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