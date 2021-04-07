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Оккупанты в Крыму хотят судить Порошенко за "водную блокаду"

Среда, 7 апреля 2021, 18:18

Самопровозглашенная власть во временно оккупированном Россией Крыму сообщила, что готовит судебный иск из-за "водной блокады" полуострова против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: "Крым.Реалии

Детали: О соответствующих намерениях объявил Сергей Трофимов, глава так называемого "Комитета по законодательству парламента Крыма".

В "суд" также будут обращаться из-за "участия в блокаде" Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова. Оккупационные власти закидывают им совершение "террористических актов", "организацию террористического сообщества" и участие в нем, "диверсию" и "экоцид".

Трофимов говорит, что сейчас собраны все материалы и завершаются работы над соответствующими заявлениями. После чего документы будут переданы в "правоохранительные органы".

В так называемом "парламенте Крыма" посчитали, что сумма ущерба из-​​за "водной блокады" составляет около полутора триллиона рублей.

Из-за перекрытия Северо-Крымского канала оккупанты, которые сами нарушили международное право, собираются привлечь Украину к международно-правовой ответственности.

Что предшествовало: Оккупационные власти Крыма объявили о том, что подадут иск против трех граждан Украины, которых считают виновными в остром дефиците пресной воды на захваченном полуострове.

Глава так называемого "парламента" оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. 

Напомним:

  • В оккупированном Крыму стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города, как следствие – крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.
  • До оккупации полуострова Россией Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Знать больше: Что происходит с оккупированным Крымом без днепровской воды. 13 фактов

Темы: КрымводаПорошенкоРосcияоккупация


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