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В Навального обнаружили две грыжи, начали неметь руки

Среда, 7 апреля 2021, 18:40
В Навального обнаружили две грыжи, начали неметь руки

Врачи в Покровской колонии РФ сообщили российскому оппозиционеру Алексею Навальному, что на МРТ у него обнаружили две грыжи.

Источник: российский канал "Дождь", который цитирует адвоката Навального Ольгу Михайлову

Прямая речь: "Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы.

Что касается его состояния здоровья с температурой, позавчера температура была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется.

При этом он кашляет. Конечно, истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то ободрять нас".

Детали: По словам адвоката, фельдшер в колонии настаивает, что Навальный должен принимать диклофенак и никотиновую кислота, которую используют "уже лет 30 в медицине". От этого лекарства политик отказывается.

Михайлова добавил, что колония продолжает настаивает на эффективности применения диклофенака.

Предыстория:

  • 5 апреля осужденный российский оппозиционер Алексей Навальный, объявил голодовку, сообщил о сильный кашель, температуру, боли в спине и онемение ног.
  • 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучное".
  • В начале февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля Навального перевезли в исправительной колонии во Владимирской области.

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Темы: НавальныйРосcия
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